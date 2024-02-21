Arkas Spor, Lüneburg karşısında zorlanmadı

Voleybol Erkekler CEV Kupası yarı final ilk maçında Arkas Spor, konuk ettiği Almanya'dan SVG Lüneburg'u 3-0 mağlup etti.
Müsabakanın rövanşı 28 Şubat Çarşamba günü Almanya'nın Lüneburg kentinde oynanacak.
Salon: Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi
Hakemler: Atanas Varbanov (Bulgaristan), Zdenek Grabovsky (Çekya)
Arkas Spor: Ertuğrul Gazi Metin, Ulaş Kıyak, Efe Mandıracı, Kartev, Grozer, Burutay Subaşı (Ahmet Karataş, Hoag, Ulaş Onur Topbaşlı, Halil İbrahim Yücel)
SVG Lüneburg: Elgert, Elser, Knigge, Ketrzynski, Röhrs, Kunstmann (Worsly, Böhme, Mohwinkel, Elser)
Setler: 27-25, 25-23, 25-20
Süre: 80 dakika (27, 27, 26)