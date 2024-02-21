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Spor

Arkas Spor, Lüneburg karşısında zorlanmadı

Arkas Spor, Voleybol Erkekler CEV Kupası yarı final ilk maçında konuk ettiği Alman ekibi SVG Lüneburg'u üç set sonunda 3-0 mağlup etti.

AA21 Şubat 2024 Çarşamba 23:00 - Güncelleme:
Arkas Spor, Lüneburg karşısında zorlanmadı
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Voleybol Erkekler CEV Kupası yarı final ilk maçında Arkas Spor, konuk ettiği Almanya'dan SVG Lüneburg'u 3-0 mağlup etti.

Müsabakanın rövanşı 28 Şubat Çarşamba günü Almanya'nın Lüneburg kentinde oynanacak.

Salon: Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi

Hakemler: Atanas Varbanov (Bulgaristan), Zdenek Grabovsky (Çekya)

Arkas Spor: Ertuğrul Gazi Metin, Ulaş Kıyak, Efe Mandıracı, Kartev, Grozer, Burutay Subaşı (Ahmet Karataş, Hoag, Ulaş Onur Topbaşlı, Halil İbrahim Yücel)

SVG Lüneburg: Elgert, Elser, Knigge, Ketrzynski, Röhrs, Kunstmann (Worsly, Böhme, Mohwinkel, Elser)

Setler: 27-25, 25-23, 25-20

Süre: 80 dakika (27, 27, 26)

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