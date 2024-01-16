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Spor

Arkas Spor, Rio Duero'yu konuk edecek

CEV Kupası play-off turu rövanş mücadelesinde Arkas Spor, yarın İspanyol ekibi Rio Duero ile karşı karşıya gelecek.

AA16 Ocak 2024 Salı 09:39 - Güncelleme:
Arkas Spor, Rio Duero'yu konuk edecek
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Arkas Spor Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası play-off turu rövanş maçında yarın İspanya temsilcisi Rio Duero'yu konuk edecek.

Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi'ndeki müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmada Sırbistan'dan Tomislav Popovic ile Yunanistan'dan Theodora Kyriopoulou hakem ikilisi görev yapacak.

Arkas Spor, İspanya'daki ilk karşılaşmayı 3-1 kazandı.

Turu geçecek ekip, çeyrek finalde CEV Şampiyonlar Ligi'nde grubunu üçüncü bitirecek takımla karşı karşıya gelecek.

Avrupa kupalarında 131. müsabakasına çıkacak Arkas Spor, daha önceki maçlarında 69 galibiyet, 61 yenilgi yaşadı.

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