İSTANBUL 23°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Kasım 2023 Çarşamba / 18 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,3368
  • EURO
    29,8706
  • ALTIN
    1802.16
  • BIST100
    7528.57
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Arkas Spor tur biletini kaptı

Voleybolda Arkas Spor CEV Kupası mücadelesinde Hırvat ekibi Mursa'yı 3-0 mağlup ederek adını son 16'ya yazdırdı.

AA1 Kasım 2023 Çarşamba 21:11 - Güncelleme:
Arkas Spor tur biletini kaptı
ABONE OL

Arkas Spor Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası 32'li final turu rövanş maçında Hırvatistan temsilcisi Mursa'yı 3-0 mağlup etti.

İlk maçı da 3-1 kazanan Arkas Spor, adını 16'lı final turuna yazdırdı.

Üst turda CEV Şampiyonlar Ligi eleme grubundan gelecek takımla karşılaşacak Arkas Spor'un olası rakipleri arasında CS Arada (Romanya), Prometey (Ukrayna), Olympiakos (Yunanistan) veya Neftohimik (Bulgaristan) yer alıyor.

Salon: Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi

Hakemler: Eldar Aliyev (Azerbaycan), Arzu Uzatöz

Arkas Spor: Efe Mandıracı, Halit Kurtuluş, Canham, Mirza Lagumdzija, Ertuğrul Gazi Metin, Ulaş Kıyak (Ahmet Karataş, Onurcan Çakır, Hoag, Burutay Subaşı, Ulaş Onur Topbaşlı, Emir Kaan Öztürk, Emre Çevik)

Mursa: Dirlic, Perillus, Vukovic, Giljanovic, Marquez, Ivancic (Vidakovic, Verasto, Dugandz)

Setler: 25-21, 25-13, 25-19

Süre: 73 dakika (27, 20, 26)

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.