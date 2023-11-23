Arkas Spor'dan deplasman galibiyeti!

CEV Volleyball Cup 16'lı finalleri ilk maçında Arkas Spor, Bulgaristan'da konuk olduğu Neftohimik Burgas'ı 14-25, 17-25 ve 21-25 setlerle 3-0 mağlup etti. Rövanş karşılaşması 30 Kasım Perşembe günü İzmir'de oynanacak.

Salon: Mladost Burgas

Hakemler: Lukas Kralovic, Alexis Fuentes Barrasa

Neftohimik Burgas: Khan Murad, Ragin Ventsislav, Simic Stevan, Georgi Petrov, Denis Chavdarov, Svetoslav Stankov (Simeon Dobrev, Ivan Stanev, Branimir Grozdanov, Viktor Nedyalkov, Aleksandar Kordev)

Arkas Spor: Ulaş Kıyak, Efe Mandıracı, Ertuğrul Gazi Metin, Gyorgy Grozer, Nicholas Hoag, Kartev Nikolay (Onurcan Çakır, Ahmet Karataş)

Setler: 14-25, 17-25, 21-25

Süre: 67 dakika (19, 22, 26)