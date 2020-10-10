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Spor

Arkas Spor'un konuğu Fenerbahçe

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde son 4 maçını kazanan Arkas Spor, 8. hafta mücadelesinde yarın Fenerbahçe HDI Sigorta'ya konuk olacak.

AA10 Ekim 2020 Cumartesi 10:04 - Güncelleme: 10 Ekim 2020 Cumartesi 10:04
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Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden, yaptığı yazılı açıklamada, son 4 maçtaki performanslarını Fenerbahçe HDI Sigorta karşısında da sürdürmek istediklerini belirtti.

Ligin kaliteli 2 ekibinin mücadelesinin nefes keseceğine inandığını kaydeden Özden, "Zirveyi yakından ilgilendiren mücadeleyi kazanarak üst üste 5. galibiyetimizi almak istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe HDI Sigorta ile Arkas Spor arasında yarın saat 19.00'da başlayacak mücadele, Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak.

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