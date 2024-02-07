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Spor

Arkas, yarı final biletini Olympiakos karşısında aldı!

Arkas Spor, CEV Kupası çeyrek final rövanş maçında karşılaştığı Yunan ekibi Olympiakos'u 3-0 mağlup ederek yarı final biletini kazandı.

7 Şubat 2024 Çarşamba 21:49 - Güncelleme:
Arkas, yarı final biletini Olympiakos karşısında aldı!
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Voleybol Erkekler CEV Kupası çeyrek final rövanş maçında Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u 3-0 mağlup eden Arkas Spor, adını son 4 takım arasına yazdırdı.

Türk temsilcisi Yunanistan'daki ilk maçı 3-2 kaybetmişti.

Arkas Spor'un yarı finaldeki rakibi yarınki AONS Milon (Yunanistan)-SVG Lüneburg (Almanya) maçının ardından belli olacak.

Salon: Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi

Hakemler: Slobodan Kovacevic (Karadağ), Eldar Aliyev (Azerbaycan)

Arkas Spor: Kartev, Ulaş Onur Topbaşlı, Efe Mandıracı, Ertuğrul Gazi Metin, Grozer, Burutay Subaşı (Ahmet Karataş, Halil İbrahim Yücel)

Olympiakos: Koumentakis, Tzourits, Stern, Oliva, Pajenk, Travica (Karasavvidis, Tziavras, Dalakouras, Bonatto)

Setler: 25-23, 25-22, 25-21

Süre: 81 dakika (26, 27, 28)

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