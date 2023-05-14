İSTANBUL 21°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Mayıs 2023 Pazar / 24 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,5711
  • EURO
    21,2637
  • ALTIN
    1265.12
  • BIST100
    4795.61
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Armada Praxis Yalıkavakspor hentbolda şampiyonluğa ulaşan isim oldu
Spor

Armada Praxis Yalıkavakspor hentbolda şampiyonluğa ulaşan isim oldu

Hentbolda HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası final maçında rakibi Kastamonu Belediyespor'u 33-31'lik skorla mağlup eden Armada Praxis Yalıkavakspor, şampiyonluğu elde etti.

AA14 Mayıs 2023 Pazar 01:33 - Güncelleme:
Armada Praxis Yalıkavakspor hentbolda şampiyonluğa ulaşan isim oldu
ABONE OL

Hentbolda HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası final maçında rakibi Kastamonu Belediyespor'u yenen Armada Praxis Yalıkavakspor, şampiyonluğu elde etti.

Bolu Karaçayır Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, 15-13 Kastamonu Belediyespor'un üstünlüğüyle geçildi.

Karşılaşmayı 33-31 kazanan Armada Praxis Yalıkavakspor, tarihinde ilk kez HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası'nın sahibi oldu.

Maçın bitiş düğüyle şampiyon olan Armada Praxis Yalıkavakspor sporcuları, büyük sevinç yaşadı.

Armada Praxis Yalıkavakspor'dan Nika Matavs karşılaşmanın en değerli oyuncusu seçildi.

Karşılaşma sonrası düzenlenen törende şampiyon takımın oyuncularına kupa ve madalyalarını, Bolu Valisi Erkan Kılıç ve Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç verdi.

Oyuncular, teknik heyet, yöneticiler ve yakınları, hatıra fotoğrafı çektirdi.

  • Armada Praxis Yalıkavakspor
  • Kastamonu Belediyespor
  • HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.