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  • Armel Bella-Kotchap için harekete geçiyorlar! Süper Lig devinde 18 milyon euroluk stoper
Spor

Armel Bella-Kotchap için harekete geçiyorlar! Süper Lig devinde 18 milyon euroluk stoper

Süper Lig lideri Galatasaray, önümüzdeki sezon için kadro planlamasına şimdiden başladı. Sarı-kırmızılı ekip, stoper pozisyonu için son derece sürpriz bir hamleye hazırlanıyor. İşte detaylar...

Sabah10 Nisan 2024 Çarşamba 21:03 - Güncelleme:
Armel Bella-Kotchap için harekete geçiyorlar! Süper Lig devinde 18 milyon euroluk stoper
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Galatasaray sezon sonunda savunma hattında değişim yapmaya hazırlanıyor.

HEDEFTEKİ İSİM

Davinson Sanchez ve Abdülkerim Bardakcı'ya teklifler gelen sarı-kırmızılı ekip, ilk alternatifini Armel Bella-Kotchap olarak belirledi.

YENİDEN HAREKETE GEÇİLECEK

Sezon başında da listede yer alan fakat transferi gerçekleşmeyen 22 yaşındaki savunmacı için bir kez daha harekete geçme kararı alındı.

TEMASLAR BAŞLADI

Bonservisi Southampton'da bulunan ve kiralık olarak Hollanda'da PSV forması giyen genç oyuncuyla temaslar başladı. Kamerun asıllı Alman savunmacı, sarı-kırmızılı ekibin ilgisine sıcak bakıyor.

AYRILIK OLURSA PAZARLIK

Hollanda ekibinde yaşadığı sakatlık sonrası istediği şansı bulamayan Kotchap, PSV'de devam etmek istemiyor. Bu fırsatı değerlendirmek isteyen sarı-kırmızılılar, savunmada olası bir ayrılık halinde Southampton'la pazarlık masasına oturacak.

PİYASA DEĞERİ 18 MİLYON EURO

2026'ya kadar sözleşmesi olan Kotchap'ın güncel piyasa değeri ise 18 milyon euro.

BU SEZON PERFORMANSI

Sezon başında Southampton'dan PSV'ye kiralanan Kotchap, Hollanda ekibinde 6 maçta forma giydi. Kamerun asıllı Alman savunmacı, Almanya Milli Takımı'nda 2 kez forma giydi.

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