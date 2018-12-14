Arnavutluk - Türkiye maçı Loro Boriçi Stadı'nda
A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Arnavutluk ile 22 Mart 2019'da deplasmanda oynayacağı karşılaşmaya, İşkodra kenti ev sahipliği yapacak.
A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Arnavutluk ile 22 Mart 2019'da deplasmanda oynayacağı karşılaşmaya, İşkodra kenti ev sahipliği yapacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, milli takımın Arnavutluk ile karşılaşacağı H Grubu ilk hafta mücadelesinin, İşkodra kentindeki Loro Boriçi Stadı'nda oynanacağı belirtildi.
Açıklamada, karşılaşmanın TSİ 22.45'te başlayacağı kaydedildi.
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