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Arnavutluk - Türkiye maçı Loro Boriçi Stadı'nda

A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Arnavutluk ile 22 Mart 2019'da deplasmanda oynayacağı karşılaşmaya, İşkodra kenti ev sahipliği yapacak.

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A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Arnavutluk ile 22 Mart 2019'da deplasmanda oynayacağı karşılaşmaya, İşkodra kenti ev sahipliği yapacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, milli takımın Arnavutluk ile karşılaşacağı H Grubu ilk hafta mücadelesinin, İşkodra kentindeki Loro Boriçi Stadı'nda oynanacağı belirtildi.

Açıklamada, karşılaşmanın TSİ 22.45'te başlayacağı kaydedildi.

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