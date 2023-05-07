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Spor

Arsenal 3 puanı 2 golle aldı

Premier Lig'in 35. haftasında deplasmanda Newcastle United'a konuk olan Arsenal rakibini 2-0'lik skorla mağlup ederek zirve takibini sürdürdü.

AA7 Mayıs 2023 Pazar 21:34 - Güncelleme:
Arsenal 3 puanı 2 golle aldı
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İngiltere Premier Lig'in 35. haftasında Arsenal, Newcastle United'ı 2-0 mağlup etti.

Haftaya 3. sırada başlayan Newcastle United, zirve yarışındaki Arsenal'ı ağırladı.

Londra ekibi, Odegaard'ın 14 ve Schar'ın (kendi kalesine) 71. dakikadaki golleriyle 3 puanın sahibi oldu.

Puanını 81'e çıkaran Arsenal, maç eksiğine rağmen liderlik koltuğunda oturan Manchester City'nin bir puan arkasında takibi sürdürdü.

Bir maçı eksik Newcastle United ise 65 puanda kaldı.

Arsenal bu sezon Premier Lİg'de çıktığı 35 resmi maçta 25 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 81 puan ile ligde 2. sırada yer alıyor.

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