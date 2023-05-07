Arsenal 3 puanı 2 golle aldı

İngiltere Premier Lig'in 35. haftasında Arsenal, Newcastle United'ı 2-0 mağlup etti.

Haftaya 3. sırada başlayan Newcastle United, zirve yarışındaki Arsenal'ı ağırladı.

Londra ekibi, Odegaard'ın 14 ve Schar'ın (kendi kalesine) 71. dakikadaki golleriyle 3 puanın sahibi oldu.

Puanını 81'e çıkaran Arsenal, maç eksiğine rağmen liderlik koltuğunda oturan Manchester City'nin bir puan arkasında takibi sürdürdü.

Bir maçı eksik Newcastle United ise 65 puanda kaldı.

Arsenal bu sezon Premier Lİg'de çıktığı 35 resmi maçta 25 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 81 puan ile ligde 2. sırada yer alıyor.