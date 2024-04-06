Arsenal, 3 puanı 3 golle aldı!

İngiltere Premier Lig'in 32. haftasında Brighton & Hove Albion ile Arsenal karşı karşıya geldi. Amex Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Arsenal, 3-0'lık skorla kazandı.

Arsenal'e galibiyeti getiren golleri 33. dakikada penaltıdan Bukayo Saka, 62. dakikada Kai Havertz ve 86. dakikada Leandro Trossard kaydetti.

Bu sonucun ardından Arsenal, 71 puana yükseldi ve maç fazlasıyla Liverpool'un 1 puan önünde liderlik koltuğuna oturdu. Son 3 maçından 1 puan çıkarabilen Brighton ise 43 puanda kaldı.

Arsenal, gelecek hafta Aston Villa'yı konuk edecek. Brighton ise gelecek hafta Burnley'e konuk olacak.