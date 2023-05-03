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Spor

Arsenal, Chelsea'yı evinde rahat geçti

Premier Lig'in 34. haftasında oynanan Londra derbisinde Arsenal, Emirates Stadı'nda Chelsea'yi ağırladı.

AA3 Mayıs 2023 Çarşamba 00:25 - Güncelleme:
Arsenal, Chelsea'yı evinde rahat geçti
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İngiltere Premier Lig'de Arsenal, sahasında Chelsea'yi 3-1 yendi.

Premier Lig'in 34. haftasında oynanan Londra derbisinde Arsenal, Emirates Stadı'nda Chelsea'yi ağırladı.

Ev sahibi ekip, Martin Odegaard'ın 18 ve 31, Gabriel Jesus'un 34. dakikada attığı gollerle 3-1'lik galibiyete ulaştı. Chelsea'nin golünü 65. dakikada Noni Madueke kaydetti.

Ligde 4 hafta sonra kazanarak puanını 78 yapan Arsenal, iki maç eksiği bulunan Manchester City'nin iki puan önünde liderliğe yerleşti. Galibiyet hasreti 7 maça çıkan Chelsea ise 39 puanla 12. sırada yer aldı.

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