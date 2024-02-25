İSTANBUL 19°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Şubat 2024 Pazar / 16 Saban 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    31,0708
  • EURO
    33,679
  • ALTIN
    2032.57
  • BIST100
    9374.2
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Arsenal dört dörtlük!

Arsenal, İngiltere Premier Lig'in 26. haftasında sahasında ağırladığı Newcastle United'ı 4-1 yendi.

25 Şubat 2024 Pazar 01:26 - Güncelleme:
Arsenal dört dörtlük!
ABONE OL

Premier Lig 26. hafta karşılaşmasında Arsenal konuk ettiği Newcastle United'ı 4-1 mağlup etti.

Arsenal'e galibiyeti getiren golleri 18. dakikada Sven Botman (KK), 24. dakikada Kai Havertz, 65. dakikada Bukayo Saka ve 69. dakikada Jakub Kiwior, Newcastle United'ın golünü 84. dakikada Joe Willock kaydetti.

Arsenal bu galibiyetle puanını 58'e yükseltirken, Newcastle United ise 37 puanda kaldı.

Arsenal bir sonraki karşılaşmasında Sheffield United deplasmanına giderken, Newcastle United evinde Wolves'ı ağırlayacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.