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Spor

Arsenal galibiyet hasretine 5 golle son verdi

Arsenal, Premier Lig'in 21. haftasında sahasında karşılaştığı Crystal Palace'ı 5-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı. Ayrıca 4 maçlık galibiyet hasretine de son verdi.

20 Ocak 2024 Cumartesi 17:36 - Güncelleme:
Arsenal galibiyet hasretine 5 golle son verdi
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İngiltere Premier Lig 21. hafta maçında Arsenal, sahasında Crystal Palace ile karşılaştı.

Emirates Stadium'da oynanan maçı Arsenal 5-0 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Gabriel, 37. dakikada Dean Henderson, 59. dakikada Leandro Trossard, 90+4 ve 90+5. dakikada Gabriel Martinelli kaydetti.

Bu sonuçla Arsenal ligde 3 maçlık galibiyet hasretine son verdi. Palace ise oynadığı son 10 maçta yalnızca 1 galibiyet alabildi.

Arsenal bu galibiyetle birlikte puanını 43'e çıkardı. Crystal Palace ise 21 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Arsenal, Nottingham Forest'a konuk olacak. Crystal Palace ise Sheffield United'ı ağırlayacak.

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