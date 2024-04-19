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Spor

Arsenal golcü arayışında!

Premier Lig ekiplerinden Arsenal, önümüzdeki sezon için forvet arayışlarına başladı.

19 Nisan 2024 Cuma 21:15 - Güncelleme:
Arsenal golcü arayışında!
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Arsenal, Şampiyonlar Ligi'ne veda etmesinin ardından kadrosuna bir golcü katmak için girişimlerine hız verdi.

ESPN'de yer alan habere göre, Arsenal'in yeni sezonda birçok bölgeye transfer planladığı ancak önceliği santrfor bölgesi olduğu belirtildi. Londra temsilcinin ayrıca kanat oyuncusu arayışında olduğu vurgulandı.

Arsenal'in forvet listesindeki isimler olarak; Brentford forması giyen Ivan Toney, Sporting'te oynayan Viktor Gyökeres ve Leipzig'ten Benjamin Sesko gösterildi.

Mikel Arteta'nın ekibinin, kanat transferi için de Wolverhampton'dan Pedro Neto'yu takip ettiği ifade edildi.

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