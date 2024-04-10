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Spor

Arsenal ile Bayern Münih yenişemedi

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Arsenal ile Bayern Münih kozlarını paylaştı. Emirates'te oynanan maç, 2-2'lik skorla sona erdi.

10 Nisan 2024 Çarşamba 00:11 - Güncelleme:
Arsenal ile Bayern Münih yenişemedi
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UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Arsenal ile Bayern Münih karşı karşıya geldi. Emirates Stadyumu'nda oynanan maç 2-2 eşitlikle sonuçlandı.

Karşılaşmada Arsenal, Bukayo Saka'nın 12. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Bu gole 18. dakikada Serge Gnabry karşılık verdi ve skor 1-1'e geldi.

Bayern Münih, 31. dakikada penaltı kazandı. Penaltıda topun başına gelen Harry Kane, 32. dakikada topu ağlara yollayarak takımını 2-1 öne geçirdi. Kane, bu golle Arsenal'e karşı oynadığı 16. maçta 15'nci golünü kaydetti.

Maçta son sözü Arsenal söyledi. Dakikalar 76'yı gösterdiğinde sahneye çıkan Leandro Trossard, skoru 2-2 yaptı ve karşılaşma bu skorla sonuçlandı.

Bayern Münih'te sarı kart gören Alphonso Davies, rövanş karşılaşmasında cezalı duruma düştü.

Rövanş karşılaşması 17 Nisan tarihinde Bayern Münih'in ev sahipliğinde oynanacak.

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