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Spor

Arsenal ile Mesut Özil arasında ipler koptu

Arsenal ile sözleşmesi 2021 yılında sona eren Mesut Özil, takımla sözleşmesinin sonuna kadar devam etmek istiyor. Kuzey Londra kulübü ise, bu yaz Mesut Özil ile yolları ayırmanın hesabını yapıyor.

19 Haziran 2020 Cuma 18:24 - Güncelleme: 19 Haziran 2020 Cuma 18:24
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Arsenal, koronavirüs salgınının etkisi ile ekonomik anlamda ciddi kayıp yaşadı. Kuzey Londra kulübü, bu sezonda Şampiyonlar Ligi potasından uzakta kaldı ve yeterli sıralamayı yakalayamazlarsa üst üste 4. sezonunda da Devler Ligi'nden uzakta kalacaklar.

Arsenal, Premier lig'e geri dönüş maçında Manchester City'e 3-0 kaybetti ve 40 puanla 9. sırada kaldı.

HAFTALIK 386 BİN AVRO

Şampiyonlar Ligi gelirinden uzak kalan kulüp Mesut Özil'in haftalık 386 bin avroluk ücretinin ödemek istemiyor. Topçular, yaz transfer döneminde hamle yapabilmek ve ekonomik olarak rahatlamak için Mesut Özil'le yolları ayırmaya çalışıyor.

Arsenal, benzer nedenlerle geçtiğimiz sezon da Türk asıllı Alman oyuncuyu elden çıkarmak istemiş ancak talip bulamamıştı.

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