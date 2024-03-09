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Spor

Arsenal kazandı, dev maç öncesi liderlik koltuğuna oturdu!

Arsenal, Premier Lig'in 28. haftasında konuk ettiği Brentford'u 2-1 mağlup etti. Londra ekibi, yarın liderlik mücadelesindeki rakiplerinin oynayacağı Liverpool-Manchester City maçı öncesi zirveye yerleşmeyi başardı.

9 Mart 2024 Cumartesi 23:05 - Güncelleme:
Arsenal kazandı, dev maç öncesi liderlik koltuğuna oturdu!
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Premier Lig'in 28. haftasında Arsenal, sahasında Brentford ile karşılaştı.

Emirates Stadı'nda oynanan maçı Arsenal 2-1 kazandı. Ev sahibi ekibin golleri 19. dakikada Declan Rice ve 86. dakikada Kai Havertz'ten geldi. Brentford'un tek golünü 45+4. dakikada Yoane Wissa attı.

Arsenal ligde üst üste 8. galibiyetini aldı. Brentford ise galibiyet hasretini 5 maça çıkardı.

Arteta'nın öğrencileri, Liverpool-Manchester City maçı öncesi hata yapmadı. Arsenal maç fazlasıyla Liverpool'un 1, City'nin ise 2 puan önünde 64 puanla liderlik koltuğuna oturdu. Brentford ise 26 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Arsenal, Chelsea ile oynayacak. Brentford ise Burnley'e konuk olacak.

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