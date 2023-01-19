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Spor

Arsenal, Leandro Trossard transferini bitiriyor

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'in Leandro Trossard'ın transferi için kulübü Brighton ile anlaşmaya vardığı ileri sürüldü.

19 Ocak 2023 Perşembe 22:45 - Güncelleme:
Arsenal, Leandro Trossard transferini bitiriyor
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Premier Lig'de lider durumda bulunan Arsenal, ara transfer dönemindeki ilk hamlesini yapmaya hazırlanıyor.

The Athletic'in haberine göre, Londra ekibi Leandro Trossard'ın transferi için Brighton ile anlaşmaya vardı. Arsenal'in, Belçikalı futbolcu için 30 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği belirtildi.

28 yaşındaki futbolcunun, kısa süre içerisinde Arsenal'e resmi imzayı atması bekleniyor.

LEANDRO TROSSARD'IN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Leandro Trossard, bu sezon Brighton formasıyla şu ana kadar 17 resmi maça çıktı ve bunların 16'sında ilk 11'de yer aldı. Toplam 1355 dakika süre alan 28 yaşındaki Belçikalı sol kanat, 7 gol ve 3 asistle skora etki etti.

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