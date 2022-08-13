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Spor

Arsenal, Leicester City'i farklı geçti

Arsenal, İngiltere Premier Lig'in 2. hafta mücadelesinde evinde konuk ettiği Leicester City'i 4-2 mağlup etti.

13 Ağustos 2022 Cumartesi 19:02 - Güncelleme:
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Premier Lig'in 2. haftasında Arsenal, sahasında Leicester City'yi ağırladı.

Emirates Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Arsenal, 4-2'lik skorla kazandı. Londra temsilcisine galibiyeti getiren golleri 23 ve 35. dakikalarda Gabriel Jesus, 55. dakikada Granit Xhaka ve 75. dakikada Gabriel Martinelli kaydetti. Arsenal'in yeni transferi Jesus, attığı iki golün yanı sıra, diğer iki golde de asist yapan isim olmayı başardı.

Konuk Leicester City'nin golleri 53. dakikada William Saliba (Kendi kalesine) ve 74. dakikada James Maddison'dan geldi.

Bu sonucun ardından Arsenal, yeni sezona 2'de 2 ile başladı ve puanını 6 yaptı. 2 haftada galibiyet alamayan Leicester City, 1 puanda kaldı.

Ligin gelecek haftasında Arsenal, Bournemouth deplasmanına gidecek. Leicester City, sahasında Southampton'u ağırlayacak.

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