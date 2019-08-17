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Arsenal ligde ikide iki yaptı

Arsenal, İngiltere Premier Lig'in ikinci haftasında Burnley'i 2-1 yenerek 6 puana ulaştı. Burnley ise 3 puanda kaldı.

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Arsenal, İngiltere Premier Lig'in ikinci haftasında Burnley'i 2-1 yenerek 6 puana ulaştı. Burnley ise 3 puanda kaldı.

Arsenal'ın golleri Lacazette ve Aubameyang'dan gelirken, Burnley'in golü Barnes'tan geldi.

Londra ekibi Arsenal, Premier Lig'de 2009'dan sonra ilk kez ilk iki hafta maçını kazandı.

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