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Spor

Arsenal, maç fazlasıyla liderliğe yerleşti

İngiltere Premier Lig'in 31. haftasında Luton Town'ı 2-0 yenen Arsenal, maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

AA4 Nisan 2024 Perşembe 00:40 - Güncelleme:
Arsenal, maç fazlasıyla liderliğe yerleşti
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Emirates Stadı'nda düşme hattındaki Luton Town'ı konuk eden Arsenal, 24. dakikada Martin Odegaard ve 44. dakikada kendi kalesine Daiki Hashioka'nın attığı gollerle galip geldi.

Günün diğer maçında şampiyonluk mücadelesi veren Manchester City, Etihad Stadı'nda ağırladığı Aston Villa'yı Rodri'nin 11, Philip Foden'ın 45+1, 62 ve 69. dakikalarda kaydettiği gollerle 4-1 mağlup etti. Konuk takımın golünü, 20. dakikada Jhon Duran attı.

Puanını 68 yapan Arsenal, maç fazlasıyla Liverpool'un bir puan önünde liderliğe yerleşti. Manchester City ise Liverpool ile puanını eşitledi.

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