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Spor

Arsenal, Martin Zubimendi'yi istiyor

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'in Real Sociedad'da forma giyen Martin Zubimendi'yi kadrosuna katmak istediği ileri sürüldü.

24 Ocak 2024 Çarşamba 17:13 - Güncelleme:
Arsenal, Martin Zubimendi'yi istiyor
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Premier Lig'de sezona iyi başlayan ancak son haftalarda yaşadığı performans düşüşü nedeniyle lider Liverpool'un 5 puan arkasına düşen Arsenal transfer çalışmalarını hızlandırdı.

60 MİLYON EURO

AS gazetesinde yer alan habere göre Arsenal, Real Sociedad forması giyen Martin Zubimendi'yi kadrosuna katmak için harekete geçti.

Haberin detaylarında Arsenal'in, 24 yaşındaki İspanyol orta saha için 60 milyon euroluk bir bonservis bedeli ödeyeceği söylendi.

Ancak Martin Zubimendi, Real Sociedad'ın Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam etmesi sebebiyle kış transfer döneminde gelmek istemediği ve yaz transfer döneminde teklif yapılması halinde gelen teklifi kabul edeceği de iddia edildi.

30 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Real Sociedad formasıyla 30 resmi maça çıkan Martin Zubimendi bu karşılaşmalarda 4 gol, 1 asistlik skor katkısı sağladı.

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