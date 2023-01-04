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Spor

Arsenal, Mykhailo Mudryk için servet döktü

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, Shakhtar Donetsk forması giyen Mykhailo Mudryk için kesenin ağzını açtı ve 70 milyon euroluk teklif yaptı.

4 Ocak 2023 Çarşamba 18:03 - Güncelleme:
Arsenal, Mykhailo Mudryk için servet döktü
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Transfer çalışmalarını sürdüren Arsenal ara transfer döneminde kesenin ağzını açacak.

DailyMail'de yer alan habere göre; Arsenal, Shakhtar forması giyen Mykhailo Mudryk'i transfer etmek istiyor.

Haberde İngiliz devinin Ukrayna ekibine 70 milyon euroluk bir teklif yaptığı ve beklemeye geçtiği belirtildi.

SHAKHTAR KABUL ETMEYECEK

Arsenal'in bu dev teklifine Shakhtar'ın kabul etmeyeceği belirtilirken, oyuncu için 100 milyon euro talep ettiği ifade edildi.

22 yaşına girecek olan Ukraynalı kanat oyuncusu'nu Mikel Arteta'nın da çok istediği aktarıldı.

Oyuncuyla bir diğer Premier Lig devi Chelsea'nin de ilgilendiği kaydedildi.

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