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Spor

Arsenal, pandemi nedeniyle scoutlarının işine son veriyor

Londra temsilcisi Arsenal, koronavirüs salgınının etkisi sürerken ekonomik dar boğazdan kurtulmak için bazı scoutlarının işine son veriyor.

07 Haziran 2020 Pazar 21:01 - Güncelleme: 07 Haziran 2020 Pazar 21:01
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Koronavirüs salgını nedeniyle futbol ekonomisi derinden sarsıldı. Bu etkiyi yaşayan kulüplerden birisi olan Arsenal, kendi bünyesinde çalışan bazı scoutlarının işine son veriyor.

Farklı kıtalardan Arsenal için en iyi yetenekleri takip eden birçok scout, ekonomik zorluklar nedeniyle işini kaybedecek.

YURT DIŞINDAKİ ÇALIŞANLARLA AYRILIK

Hali hazırda İngiltere içindeki bazı scoutları ile yollarını ayıran Arsenal, yurt dışında görev alan scoutlarının da bir kısmının işine son verecek.

İngiltere'de yetenekleri keşfeden ekipte; Ainsley Maitland-Niles ve Reiss Nelson gibi isimleri kadroya kazandıran çalışanlar da bulunuyordu.

İlgili çalışanlar işlerine son verildiğini içeren mektupları geçtiğimiz hafta içinde aldılar.

Arsenal'de başta teknik direktör Mikel Arteta olmak üzere birçok futbolcu maaşlarında kesintiyi kabul etmişti.

MANCHESTER CITY'YE KARŞI DÖNECEKLER

Premier Lig geri dönmeye hazırlanırken, Arsenal kapalı kapılar ardında Championship ekibi Charlton ile bir hazırlık maçı oynadı. Arsenal Eddie Nketiah'ın hat-trick yaptığı maçta rakibini 6-0 mağlup etti.

Topçular, Premier Lig'de dönüşün ilk maçında ise 17 Haziran günü Manchester City ile deplasmanda karşılaşacak.

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