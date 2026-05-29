Arsenal, PSG finaline hazır

29 Mayıs 2026 Cuma / 13 ZilHicce 1447
Arsenal, Şampiyonlar Ligi finalinde PSG ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Mikel Arteta yönetimindeki İngiliz ekibi, son antrenmanını Budapeşte'de gerçekleştirerek dev finali beklemeye başladı.

AA29 Mayıs 2026 Cuma 21:22 - Güncelleme:
İngiltere'nin Arsenal takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde yarın Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain (PSG) ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Arsenal, yarın Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de yapılacak maç öncesi son çalışmasını Puskas Arena'da gerçekleştirdi. Teknik direktör Mikel Arteta yönetimindeki idmanın tamamı basına açık tutuldu.

Saha kenarındaki bisiklet ve mat üzerinde yapılan ısınmayla başlayan antrenmanda futbolcular toplu çalışmaya geçti. Orta yuvarlak içinde gerçekleştirilen pas, kontrol ve koordinasyon çalışması sırasında eğlenceli görüntüler ortaya çıktı. Müzik eşliğinde yapılan idmanda, sesin kesilmesinin ardından futbolculardan farklı görevleri yapması istendi. Bu sırada oyuncuların oldukça eğlenmesi dikkati çekti.

Ardından teknik ekip ve futbolcular iki farklı gruba ayrıldı. El ele tutuşarak oluşturulan düz çizginin iki ucu çalan düdükle bir araya gelmeye çalıştı. Yarışmayı teknik ekip kazanınca futbolcular ceza olarak şınav çekti. Top kapmayla devam eden antrenman, şut çalışmasıyla tamamlandı.

Antrenmanı Arsenal'in efsane santrforu Thierry Henry de saha kenarından takip etti.

Arsenal, bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak PSG maçını beklemeye başladı.

