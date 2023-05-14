İSTANBUL 19°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Mayıs 2023 Pazar / 24 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,5711
  • EURO
    21,2637
  • ALTIN
    1265.12
  • BIST100
    4795.61
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Arsenal şampiyonluk yolunda ağır yara aldı
Spor

Arsenal şampiyonluk yolunda ağır yara aldı

Premier Lig'in 36. haftasında sahasında Brighton'u ağırlayan Arsenal rakibine 3-0'lık skorla mağlup oldu.

14 Mayıs 2023 Pazar 21:12 - Güncelleme:
Arsenal şampiyonluk yolunda ağır yara aldı
ABONE OL

Premier Lig 36. hafta maçında Arsenal, sahasında Brighton ile karşı karşıya geldi.

Emirates Stadium'da oynanan maçı Brighton 3-0 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 51. dakikada Julio Enciso, 86. dakikada Deniz Undav ve 90+6. dakikada Estupinan attı.

Arsenal ligde 2 maç sonra puan kaybetti. Brighton ise Everton'a 5-1 kaybettiği maç sonrası moral buldu.

Bu sonuçla birlikte Arsenal, ligde bir maçı eksik olan Manchester City'nin 4 puan gerisinde kaldı. Brighton puanını 58 yaparken, Arsenal 67 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Arsenal, Nottingham Forest'e konuk olacak. Brighton ise Southampton'ı ağırlayacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.