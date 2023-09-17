İSTANBUL 26°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Eylül 2023 Pazar / 3 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,9947
  • EURO
    28,8849
  • ALTIN
    1669.39
  • BIST100
    7961.98
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Arsenal ve Chelsea genç yıldızın peşinde
Spor

Arsenal ve Chelsea genç yıldızın peşinde

Premier Lig'in dev kulüpleri Chelsea ve Arsenal, Corinthians forması giyen genç yetenek Gabriel Moscardo'nun peşinde.

17 Eylül 2023 Pazar 14:26 - Güncelleme:
Arsenal ve Chelsea genç yıldızın peşinde
ABONE OL

Yaz transfer döneminde adeta para saçan Chelsea ve eksik bölgelerine gerekli takviyeleri yapan Arsenal aynı yıldız adayının peşinde.

DAHA 17 YAŞINDA

Sport Bible'de yer alan habere göre Arsenal ve Chelsea, Brezilya Ligi ekiplerinden Corinthians'da forma giyen 17 yaşındaki orta saha oyuncusu Gabriel Moscardo'yu transfer etmek için karşı karşıya geldi.

Chelsea'nin, Gabriel Moscardo için yaz transfer döneminde Corinthians'a 25 milyon euro teklif yaptığı ancak bu teklifin yetersiz bulunduğu için reddedildiği söylendi.

MARTINELLI İSTEDİ

Arsenal'in yıldız kanat oyuncusu Gabriel Martinelli genç yetenek Gabriel Moscardo transferi için Mikel Arteta'yı ikna ettiği ve Arsenal'in de bu sebepten dolayı yıldız adayının takıma kazandırılması için harekete geçtiği de söylendi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.