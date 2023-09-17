Arsenal ve Chelsea genç yıldızın peşinde

Yaz transfer döneminde adeta para saçan Chelsea ve eksik bölgelerine gerekli takviyeleri yapan Arsenal aynı yıldız adayının peşinde.

DAHA 17 YAŞINDA

Sport Bible'de yer alan habere göre Arsenal ve Chelsea, Brezilya Ligi ekiplerinden Corinthians'da forma giyen 17 yaşındaki orta saha oyuncusu Gabriel Moscardo'yu transfer etmek için karşı karşıya geldi.

Chelsea'nin, Gabriel Moscardo için yaz transfer döneminde Corinthians'a 25 milyon euro teklif yaptığı ancak bu teklifin yetersiz bulunduğu için reddedildiği söylendi.

MARTINELLI İSTEDİ

Arsenal'in yıldız kanat oyuncusu Gabriel Martinelli genç yetenek Gabriel Moscardo transferi için Mikel Arteta'yı ikna ettiği ve Arsenal'in de bu sebepten dolayı yıldız adayının takıma kazandırılması için harekete geçtiği de söylendi.