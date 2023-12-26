İSTANBUL 16°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Aralık 2023 Salı / 14 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,3407
  • EURO
    32,4038
  • ALTIN
    1942.14
  • BIST100
    7299.33
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Arsenal'de forvet harekatı!

Premier Lig ekiplerinden Arsenal, kadrosunu güçlendirmek için harekete geçti. Santrfor takviyesi yapmak isteyen Londra ekibi, iki ismi öne çıkardı.

26 Aralık 2023 Salı 17:59 - Güncelleme:
Arsenal'de forvet harekatı!
ABONE OL

Bu sezon Premier Lig'de liderlik koltuğuna oturan ve Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya adını yazdıran Arsenal santrfor transferi için harekete geçti.

İLK HEDEF TONEY

Geçtiğimiz sezon İngiltere'de fırtına gibi esen hatta Milli Takım daveti de alan ancak yasa dışı bahis oynadığı gerekçesiyle futboldan 8 ay men cezası alan Ivan Toney, Arsenal'in ilk hedefi.

Geçtiğimiz sezonun Mayıs ayında ceza yiyen Ivan Toney, 17 Ocak itirbariyle tekrardan futbol oynayabilecek. Bu durumdan dolayı Arsenal, 27 yaşındaki İngiliz santrfor için harekete geçti.

Arsenal, Ivan Toney için Brentford'a 60 milyon euro teklif edecek.

İKİNCİ OPSİYON OSIMHEN

Kadrosuna kış transfer döneminde kesnlikle santrfor takviyesi yapmak isteyen Arsenal'in bir diğer hedefi de Napoli forması giyen Victor Osimhen oldu.

Ancak Osimhen geçtiğimiz günlerde Napoli ile olan sözleşmesini uzatmış ve sözleşmeye 130 milyon euroluk serbest kalma maddesi eklemişti. Bu bedelin yüksek olduğunu düşünen Arsenal ise Victor Osimhen transferi için gözünü yaz transfer dönemine çevirdi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.