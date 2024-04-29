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Spor

Arsenal'den beklenmedik Ferdi Kadıoğlu kararı!

Bir süredir İngiliz ekibi Arsenal'in listesinde olan ve tribünden takip edilen milli yıldız Ferdi Kadıoğlu için İngiliz ekibi şaşırtıcı bir karar aldı.

Sabah29 Nisan 2024 Pazartesi 10:47 - Güncelleme:
Arsenal'den beklenmedik Ferdi Kadıoğlu kararı!
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Önümüzdeki sezon transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de dev kulüplerin radarına giren Ferdi Kadıoğlu hakkında flaş bir gelişme yaşandı.

ARSENAL FERDİ'Yİ BEĞENMEDİ

İngiliz basını, Ferdi Kadıoğlu'nun son maçlardaki performansının Arsenal tarafından beğenilmediğini duyurdu. Haberde; topçuların, 24 yaşındaki oyuncunun transferini şimdilik askıya aldığı vurgulandı.

NAPOLI VE WEST HAM DA TAKİP EDİYOR

Ferdi Kadıoğlu'nu Arsenal'in yanı sıra Napoli ve West Ham gibi kulüpler de takip ediyordu.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 47 resmi maça çıkan Ferdi Kadıoğlu, 3 gol 5 asistlik performans sergiledi. 24 yaşındaki oyuncunun Fenerbahçe ile Haziran 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor.

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