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Spor

Arsenal'den Jesper Lindström'e yakın takip

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'in Eintracht Frankfurt'ta forma giyen Jesper Lindström ile ilgilendiği iddia edildi.

21 Eylül 2022 Çarşamba 00:30 - Güncelleme:
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Arsenal, transfer için yeni hedefini şimdiden belirledi.

Alman basınında yer alan haberde, Mikel Arteta'nın çalıştırdığı takımın, Eintracht Frankfurt forması giyen Jesper Lindström ile ilgilendiği aktarıldı.

Arsenal'in 22 yaşındaki futbolcunun menajeri ile şimdiden temasa geçtiği ve kış transfer döneminde bir hamle yapabileceği belirtildi.

Öte yandan Londra devinin, Danimarkalı futbolcu için 20 milyon euro bonservis bedelini gözden çıkarması gerektiği kaydedildi.

Bu sezon Frankfurt'ta 10 maça çıkan Lindström, 3 kez fileleri havalandırdı.

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