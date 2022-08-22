Arsenal'den Pedro Neto hamlesi

Premier Lig'e 3'te 3 ile başlayan Arsenal, bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor.

İngiliz basınında yer alan haberde; Londra temsilcinin, Wolverhampton ile Pedro Neto'nun transferi için görüşme yaptığı belirtildi.

Portekizli futbolcunun, Arsenal'e transfer olmak istediği kaydedilirken, Wolverhampton'un bonservis beklentisinin 60 milyon euro olduğu ifade edildi.

Öte yandan 22 yaşındaki futbolcunun temsilcilerinin, oyuncuyu Manchester United'a da önerdiği öne sürüldü.

PEDRO NETO KİMDİR?

Pedro Lomba Neto, Premier Lig kulübü Wolverhampton Wanderers ve Portekiz milli takımında kanat oyuncusu olarak oynayan Portekizli futbolcudur. Kariyerine 2017 yazında kendisini İtalyan kulübü Lazio'ya kiralayan Braga'da başladı. 2019 yılında Wolverhampton Wanderers ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

