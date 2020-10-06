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Spor

Arsenal'den Thomas Partey için Atletico Madrid'e 50 milyon avro

Arsenal, Atletico Madrid'in Ganalı ön liberosu Thomas Partey'i 50 milyon avro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna kattı.

AA06 Ekim 2020 Salı 12:55 - Güncelleme: 06 Ekim 2020 Salı 12:55
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, Atletico Madrid'de forma giyen Thomas Partey'i transferin son saatlerinde kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Partey'in bonservisi konusunda anlaşmaya varıldığı ve 27 yaşındaki Ganalı orta saha oyuncusu ile uzun süreli sözleşme imzalandığı belirtildi.

Partey'e karşılık Atletico Madrid ise Arsenal'in Uruguaylı orta saha oyuncusu Lucas Torreira'yı sezon sonuna kadar kiralık olarak renklerine bağladı.

İngiltere basınında yer alan haberlere göre, Arsenal, 18 numaralı formayı giyecek Partey için 50 milyon avro bonservis bedeli ödeyecek.

Partey, Atletico Madrid formasıyla 188 karşılaşmada 16 gole imza atmıştı.

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