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Spor

Arsenal'in gözü kardeş Timber'da!

Arsenal, Feyenoord forması giyen Quinten Timber ile ilgileniyor. Londra temsilcisi, geçen yaz transfer döneminde de Quinten'in ikiz kardeşi Jurrien Timber'ı kadrosuna katmıştı.

5 Ekim 2023 Perşembe 19:53 - Güncelleme:
Arsenal'in gözü kardeş Timber'da!
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, orta saha için yeni hedefini belirledi.

İtalyan basınında yer alan habere göre, Arsenal'in Feyenoord forması giyen Quinten Timber'ı yakından takip ettiği aktarıldı.

Timber ile ilgilenen tek kulübün Arsenal olmadığı ifade edildi. 22 yaşındaki futbolcuyu; Liverpool, Manchester City, Tottenham'ın da takip ettiği vurgulandı.

BU SEZON PERFORMANSI

Feyenoord'da bu sezon 10 maça çıkan Quinten Timber, 1 gol attı ve 3 asist yaptı.

İKİZİ TRANSFER EDİLMİŞTİ

Arsenal, yaz transfer döneminde de Quinten'ın ikiz kardeşi Jurrien Timber'ı kadrosuna katmıştı.

  • Quinten Timber transferi
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