İSTANBUL 7°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Şubat 2023 Cumartesi / 14 Recep 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8383
  • EURO
    20,3282
  • ALTIN
    1128.47
  • BIST100
    4997.63
Spor

Arsenal'in serisini Everton bozdu

Arsenal, İngiltere Premier Lig'in 22. hafta mücadelesinde deplasmanda Everton'a 1-0 yenildi ve 13 hafta sonra ilk mağlubiyetini aldı.

4 Şubat 2023 Cumartesi 18:05 - Güncelleme:
Arsenal'in serisini Everton bozdu
ABONE OL

Premier Lig'in 22. haftasında Sean Dyche'ın ekibi Everton ile Mikel Arteta'nın yönetimindeki Arsenal karşı karşıya geldi.

Goodison Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi Everton 1-0 kazanırken, galibiyet golü 60. dakikada James Tarkowski'den geldi.

Lig lideri Arsenal, bu sonuçla birlikte 13 haftanın ardından ilk mağluibyetini aldı ve 50 puanda kaldı. Arsenal ligin bir sonraki haftasında evinde Brentford ile karşılaşacak.

Yeni teknik direktörü Sean Dyche yönetiminde ilk maçına çıkan Everton ise 8 maç aradan sonra 3 puanla tanıştı. Puanını 18'e yükselten Everton, gelecek hafta derbide Liverpool'a konuk olacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.