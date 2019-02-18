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Arsene Wenger'den İspanyol devine açık kapı

Arsenal'de 22 yıllık kariyerine son veren ve sonrasında takım çalıştırmayan Arsene Wenger, Real Madrid'i çalıştırma fikrine açık kapı bıraktı.

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2009 yılında Real Madrid'i reddetme sebebini açıklayan Wenger, "Arsenal'den ayrılmam için doğru zaman olmadığını düşündüm. Yeniden yapılanıyorduk ve bunu geliştiriyorduk" dedi.
 
"Real Madrid'i çalıştırmak ister misiniz?" sorusunu yanıtlayan Fransız teknik adam "Size cevap veremem çünkü gelecekte ne olacağını bilmiyorum" ifadelerini kullandı.
 
Şampiyonlar Ligi'ndeki Atletico Madrid-Juventus eşleşmesini değerlendiren Wenger, "Final Atletico Madrid'in sahasında olacak. Atletico için özel bir yıl olmasına rağmen Juventus'u favori görüyorum" şeklinde konuştu.
 
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