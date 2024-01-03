Arteta'nın 3 isteği belli oldu

Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, ara dönemde kadrosunu 3 takviyeyle güçlendirmek istiyor.

The Times'ta yer alan habere göre, İspanyol teknik adamın, bek, defansif orta saha ve forvet hattına takviye yapmak istediği aktarıldı.

Arsenal'in ise ara transfer dönemindeki zorlu koşullar ve mali şartlar nedeniyle, Arteta'nın isteklerini karşılamasının zor olduğu ifade edildi.

Londra temsilcisinin maddi olanakları göz önüne alındığında, özellikle forvet transferinin yaz aylarına sarkmasının muhtemel olduğu belirtildi. Arsenal'in Ocak ayındaki dönemde Eddie Nketiah için bir teklif alması durumunda ise bu durumun değişebileceği kaydedildi.

IVAN TONEY

Arsenal'in Brentford forması giyen Ivan Toney'i takip ettiği ancak Brentford'un oyuncusunu bırakmaya sıcak bakmadığı aktarıldı. Brentford'un, 27 yaşındaki oyuncu talep ettiği 95 milyon euro'luk bedele yakın bir teklif gelmesi durumunda bile golcü futbolcuyu bırakmayabileceği vurgulandı.

VICTOR OSIMHEN

Arsenal'in hücum hattı için Napoli'den Victor Osimhen'i de düşündüğü ancak Nijeryalı golcünün kulübüyle yeni sözleşme imzaladığı hatırlatıldı. Arsenal'in ayrıca Osimhen için Chelsea ile rekabet etmesinin gerekeceğinin altı çizildi.

SANTIAGO GIMENEZ

Londra temsilcisinde santrfor hattı için düşünülen diğer isim ise Feyenoord forması giyen Santiago Gimenez olarak gösterildi.