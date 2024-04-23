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Spor

Beşiktaşlı futbolculardan Fenerbahçe sözleri!

Beşiktaşlı futbolcular Gedson Fernandes, Arthur Masuaku ve Jonas Svensson, Ankaragücü beraberliğinden sonra açıklamalarda bulundu.

23 Nisan 2024 Salı 23:07 - Güncelleme:
Beşiktaşlı futbolculardan Fenerbahçe sözleri!
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Beşiktaş'ta forma giyen Gedson Fernandes, Arthur Masuaku ve Jonas Svensson, Ankaragücü maçının ardından konuştu.

Masuaku, "Bugüne dair, deplasmanda gol yememek en önemli detay. İkinci maça kaldı. Zor bir maç olacak. Evimizde oynasak bile zor olacak. Gol atmamız gerekiyor. Gol attığımız takdirde finale çıkarız." dedi.

Masuaku, hafta sonunda oynayacakları Fenerbahçe derbisi için, "Zor bir maç olacak. Takım halinde oynamamız gerekiyor. Taraftarımız için büyük takım olduğumuzu göstermeliyiz. Maçı oynamak için sabırsızlıkla bekliyoruz." sözlerini sarf etti.

JONAS SVENSSON

İkinci maça iyi hazırlanacaklarını söyleyen Svensson, "İlk yarıda zorlandık ama mücadele ettik. İkinci yarıda daha iyiydik. İkinci maça da hazırlanacağız. Taraftarımızın önünde oynayacağız. Bugün itibariyle ortada oynadık diyebilirim." dedi.

Ligde oynayacakları Fenerbahçe derbisi için de konuşan Svensson, "Cezalı olduğum için çok üzgünüm. Bu maçların önemini biliyoruz. Dinleneceğiz ve hazırlanacağız. İnşallah kazanacağız" sözlerini sarf etti.

GEDSON FERNANDES

Maça kötü başladıklarını söyleyen Gedson, "Maça kötü başladık ama iyi bir reaksiyon gösterdik. Bu seneki hedefimiz kupa için bence iyi bir sonuç aldık." dedi.

Hafta sonu oynayacakları Fenerbahçe derbisi hakkında da konuşan Gedson, "Büyük bir maç, kendimize odaklanıyoruz. İyi hazırlanacağız ve iyi mücadele edeceğiz." sözlerini sarf etti.

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