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Spor

Arthur Zico'dan Lionel Messi'ye eleştiri: Kimseyle konuşmayan bir kaptan

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörlerinden Arthur Zico, Arjantinli yıldız oyuncu Lionel Messi hakkında açıklamalarda bulundu.

25 Kasım 2022 Cuma 18:02 - Güncelleme:
Arthur Zico'dan Lionel Messi'ye eleştiri: Kimseyle konuşmayan bir kaptan
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Arthur Zico, Arjantin Milli Takımı kaptanı Lionel Messi'yi eleştirdi.

Brezilya basınına konuşan Zico, "Messi, takımı maçı 4-0 kazansa da 2-1 mağlup olsa oyununa devam eden bir oyuncu. Kimseye bağıracak bir karakter değil. Messi, kimseyle konuşmayan bir kaptan, daha doğrusu konuşamayan. Şu anda tam da takımın onun gözünün içine baktığım bir durum var mesela. Biraz liderlik eksiği var sanırım. Kaptanlık bandını sadece adı Lionel Messi olduğu için takıyor." dedi.

Kendisinden örnek veren Brezilyalı efsane, "Ben milli takımda kaptanken yaklaşık 30 yaşındaydım ve birçok oyuncunun üzerinde dominant bir etkim vardı. Messi'nin karakterinde bu yok. Buna örnek olarak Liverpool'a 4-0 yenilip elendikleri maçı söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

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