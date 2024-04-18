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Spor

Arturo Vidal'den Real Madrid itirafı!

Şili ekibi Colo-colo forması giyen Arturo Vidal, İspanyol devi Real Madrid ile ilgili çarpıcı bir itirafta bulundu.

18 Nisan 2024 Perşembe 21:29 - Güncelleme:
Arturo Vidal'den Real Madrid itirafı!
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Şili ekibi Colo-colo formasını giyen Şilili orta saha Arturo Vidal, TNT Sports'a açıklamalar yaparak bir itirafta bulundu.

'REAL MADRİD'DE OYNAMAK ÇOK İSTERDİM'

Barcelonalı eski oyuncu, kariyerinin bir bölümün Real Madrid'de oynamak istediğini itiraf etti. Vidal, yaptığı açıklamada, 'Real Madrid'de oynamayı çok isterdim.' ifadelerini kullandı.

Vidal ayrıca Lionel Messi'yi birlikte oynadığı en yetenekli futbolcu, Franck Ribery'yi ise en komik futbolcu olarak nitelendirdi.

VIDAL'İN KARİYERİ

Kariyerinde Juventus, Bayern Münih, Barcelona, Inter gibi dev takımların formasını giyen Vidal, çıktığı 695 maçta 112 gol ve 83 asist kaydetti.

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