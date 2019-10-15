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Asker selamı hazımsızlığı!

Fransa Spor Bakanı, millilerimizin verdiği asker selamı için UEFA’dan yaptırım istedi. UEFA da Fransa maçındaki sevincimize soruşturma açtı. Alman Bild Gazetesi ise, ırkçı Bulgar fanatiklerin İngiltere önünde yaptıkları Nazi selamını bizim asker selamımıza benzeterek büyük bir skandala imza attı.

  • StaSpor
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AVRUPA her zamanki gibi çamura yatmaya başladı. A Milli Takımımızı futbol sahasında yenemeyen Fransızlar çareyi saha dışında buldu. Fransa Spor Bakanı Roxana Maracineanu beraberliğin verdiği yıkım sonrası sportmenliğe aykırı olduğunu belirttiği sevinçle alakalı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “UEFA’dan bu sevinç için emsal niteliğinde bir ceza talep ediyorum” ifadelerini kullandı.

ARNAVUTLUK İÇİN DE SORUŞTURMA

Fransa’nın yanı sıra Almanya da UEFA’ya başvurarak, şikayette bulundu. Bunun üzerine UEFA sevinçle ilgili soruşturma başlatma kararı aldı. Kararın Türkiye Futbol Federasyonu’na iletildiği ve konuyla ilgili savunma istendiği ifade edildi. Soruşturma kararının yalnızca Fransa maçıyla ilgili olmadığı, Kadıköy’de oynanan 1-0’lık Arnavutluk mücadelesindeki asker selamı verilerek yapılan gol sevinci için de savunma istendiği öğrenildi.

FRANSA TV’Sİ SEVİNCİ GÖSTERMEDİ 

Maç öncesinde ise Fransız bazı politikacılar, karşılaşmada güvenlik sorunları çıkabileceğini belirterek, maçın iptal edilmesini talep etmiş ancak UEFA’dan ret cevabı gelmişti. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian da Barış Pınarı Harekatı’ndan rahatsız olduğu için maçı izlemekten vazgeçmişti. Karşılaşmayı yayınlayan Fransız kanalının rejisi de büyük bir ayıba imza attı. Golden sonra millilerimizin Mehmetçik Selamı’nı yayınlamadı.

BİLD’DEN KÜSTAHÇA BENZETME

Alman Bild Gazetesi de dünkü sayısında “Skandal akşam” başlığıyla verdiği haberde, skandalın en büyüğünü asıl kendisi yaptı. Önceki gece İngiltere’nin 6-0 kazandığı maçta oyunun iki kez durmasına neden olan ırkçı Bulgarlar’ın verdiği Nazi selamı ile Mehmetçik selamımızı aynı kefeye koydu. Bild küstahça bir benzetmeyle, “Türkler Suriye saldırısını selamladı, Hitler Bulgaristan’da selamlandı” ifadesine yer vererek çirkin yüzünü gösterdi.

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