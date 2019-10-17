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Asker selamına karşı olduğunu söyleyen Suat Serdar'a tepki yağdı

Bundesliga ekiplerinden Schalke 04’te forma giyen Suat Serdar, A Milli Futbol Takımımızın Arnavutluk ve Fransa maçlarında yaptığı asker selamına karşı olduğunu söyledi. Milli takım tercihini Almanya’dan yana kullanan Serdar’ın açıklamalarına tepki yağdı.

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Alman basınına konuşan Suat Serdar, Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Arnavutluk ve Fransa ile oynadığı maçlarda yaptığı asker selamına karşı olduğunu açıkladı.

Schalke'de forma giyen Serdar, Fransa maçının sonunda asker selamı veren takım arkadaşı Ozan Kabak adına da konuşarak, "Biz savaşa karşıyız, Ozan da öyle. Yaptığı asker selamı hareketi de o amaçla değil, medya abartıyor." dedi. Suat Serdar'ın Ozan adına da konuşması tepki çekti.

Bu sözler üzerine Ozan Kabak'ın ne açıklama yapacağı merak konusu oldu.

Şenol Güneş, Suat Serdar'a tepki göstermişti

22 yaşındaki futbolcuyla görüştüğünü söyleyen Güneş, "Suat Serdar ve babasıyla görüşmeler yapıldı. Aynı gün 3 maça gittik sırf Suat için. Geleceğini söyledi, babası da söyledi. Evrakları bekledik göndermediler. Bu hafta içerisinde Almanya'ya çağrıldığını duyurduk. Evraklarını verdi mi bilmiyorum." demişti.

Almanya'yı seçmesi halinde bunu açıkça söylemesi gerektiğini belirten tecrübeli çalıştırıcı, "Almanya'yı seçtiyse bu Türkiye'nin ayıbı değil. Gizlemeye gerek yok. Daha önce Almanya'ya alınmayacağı söylüyordu. O yüzden belki de bizi kenara koydu. Tercihlerini başka şekilde yaparlarsa açık açık söylesinler. Kimseye neden böyle seçim yaptın demeyiz. Eğer gitmişse hayırlı olsun. Bu Milli Takım herkesin seveceği, saygı duyacağı bir takım olacaktır. İnce hesaplarla bu hayat devam etmez" şeklinde konuşmuştu.

(Sabah)

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