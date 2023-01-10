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Spor

Aslan'a bir golcü daha! Süper Lig ekibinden...

Ocak ayı transfer döneminde kadrosuna takviye yapmak isteyen Galatasaray, Antalyaspor'un golcüsü Haji Wright için harekete geçti.

NTV Spor10 Ocak 2023 Salı 14:45 - Güncelleme:
Aslan'a bir golcü daha! Süper Lig ekibinden...
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Galatasaray, ara transfer dönemini hareketli geçirecek. Sarı-kırmızılılar; sol bek, stoper, orta saha ve santrfora takviye yapmayı planlıyor.

Galatasaray, Fraport TAV Antalyaspor'dan Güray Vural ve Haji Wright için nabız yokladı.

Akdeniz ekibi, tatmin edici bir teklif gelmemesi halinde iki futbolcunun devre arasında ayrılmasına sıcak bakmıyor. Ligde 16 maçta 10 gol kaydeden Haji Wright'ın İtalya ve Rusya'dan da talipleri var.

Sarı-kırmızılılar, Dundee United'tan sol bek Aziz Behich ve Toulouse'un merkez orta sahası Branco van den Boomen ile de ilgileniyor.

Yönetim, iki futbolcu için de kısa süre içinde hamle yapabilir.

Kadrosunu da büyük ölçüde korumak isteyen Galatasaray, Avrupa'dan talipleri bulunan Nelsson, Torreira ve Boey'u satmayı düşünmüyor.

Teknik heyetin performanslarını yetersiz bulduğu Van Aanholt ve Haris Seferovic için ise ayrılık kapıda.

Spor Toto Süper Lig'de ara transfer dönemi 12 Ocak'ta başlayacak.

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