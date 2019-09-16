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Aslan’a zorlu fikstür! 18 günde 5 karşılaşma

Süper Lig’de milli aranın ardından Kasımpaşa ile karşılaşan ve sahadan 1-0’lık galibiyetle ayrılan Galatasaray, 18 Eylül ile 5 Ekim tarihleri (18 gün) arasında birbirinden zorlu 5 karşılaşmaya çıkacak.

  • Star Spor
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Sarı-Kırmızılılar ilk olarak 18 Eylül’de (yarın) Şampiyonlar Ligi’nde Club Brugg’e konuk olacak. Ardından ligde 22 Eylül’de Yeni Malatya’ya deplasmanına çıkacak. 28 Eylül’de derbide ezeli rakibi Fenerbahçe’yi Türk Telekom’da ağırlayacak olan Cim-Bom, 1 Ekim’de Devler Ligi’nde Fransız temsilcisi PSG’yi konuk edecek. Aslan, liglere milli maçlar için verilecek ara öncesi 5 Ekim’de deplasmanda Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek.

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