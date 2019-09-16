Aslan’a zorlu fikstür! 18 günde 5 karşılaşma

Sarı-Kırmızılılar ilk olarak 18 Eylül’de (yarın) Şampiyonlar Ligi’nde Club Brugg’e konuk olacak. Ardından ligde 22 Eylül’de Yeni Malatya’ya deplasmanına çıkacak. 28 Eylül’de derbide ezeli rakibi Fenerbahçe’yi Türk Telekom’da ağırlayacak olan Cim-Bom, 1 Ekim’de Devler Ligi’nde Fransız temsilcisi PSG’yi konuk edecek. Aslan, liglere milli maçlar için verilecek ara öncesi 5 Ekim’de deplasmanda Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek.