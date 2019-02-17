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Aslan’da ayrılık zamanı

Sarı-Kırmızılı ekip, sezon sonunda kiralık oyuncuları Onyekuru ve Ndiaye’ye veda edecek. Luyindama’da kararı Fatih Terim verecek.

  • StarSpor
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UEFA ile imzaladığı FFP anlaşması yüzünden transferde zorluklar yaşayan ve kadrosunu güçlendirmek için kiralama ve sat-al formülünü uygulayan Galatasaray’da ayrılık çanları çalmaya devam ediyor. Devre arasında Rodrigues, Ozan Kabak, Maicon, Serdar Aziz, Tarık Çamdal gibi oyuncularla yollarını ayıran Sarı-Kırmızılılar, sezon sonunda da Badou Ndiaye ve Henry Onyekuru gibi isimlere veda etmek zorunda kalacak. Sezon başında kiralanan Onyekuru lig biter bitmez Everton’a geri dönecek. 16 milyon euroya satılan ancak sonra kiralanan Ndiaye de Stoke City tarafından satışa çıkartılacak. Satın alma opsiyonu 5 milyon euro olan Luyindama konusundaki son kararı ise Fatih Terim verecek. 

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