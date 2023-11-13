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Spor

Aslan'da Kerem Aktürkoğlu kayıplara karıştı

Galatasaray'ın 25 yaşındaki genç yıldızı Kerem Aktürkoğlu sezona harika bir giriş yapsa da ilerleyen zamanda istikrarını koruyamadı ve sahada zaman zaman kayboldu.

Sabah13 Kasım 2023 Pazartesi 11:35 - Güncelleme:
Aslan'da Kerem Aktürkoğlu kayıplara karıştı
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Galatasaray'da Süper Lig'in ilk 6 haftasında 3 gol 5 asistlik muhteşem bir performans sergileyen Kerem Aktürkoğlu, Okan Buruk'un kendisine verdiği yeni görevin üstesinden gelemedi.

25 yaşındaki oyuncu forvet arkasında oynadığı son 8 maçta 9'u Şampiyonlar Ligi'nde toplam 22 şut attı. Sadece Manchester karşısında gol bulabildi.

10 numara pozisyonunda bekleneni veremeyen Kerem ceza sahası önünde kaçırdığı goller nedeniyle tepkilerin odağında yer aldı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon sarı kırmızılı forma ile tüm kulvarlarda 22 resmi maça çıkan Kerem Aktürkoğlu 5 gol, 7 asist ile skora katkı sağladı. Genç yıldız sahada 1735 dakika kaldı.

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