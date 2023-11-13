Aslan'da Kerem Aktürkoğlu kayıplara karıştı

Galatasaray'da Süper Lig'in ilk 6 haftasında 3 gol 5 asistlik muhteşem bir performans sergileyen Kerem Aktürkoğlu, Okan Buruk'un kendisine verdiği yeni görevin üstesinden gelemedi.

25 yaşındaki oyuncu forvet arkasında oynadığı son 8 maçta 9'u Şampiyonlar Ligi'nde toplam 22 şut attı. Sadece Manchester karşısında gol bulabildi.

10 numara pozisyonunda bekleneni veremeyen Kerem ceza sahası önünde kaçırdığı goller nedeniyle tepkilerin odağında yer aldı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon sarı kırmızılı forma ile tüm kulvarlarda 22 resmi maça çıkan Kerem Aktürkoğlu 5 gol, 7 asist ile skora katkı sağladı. Genç yıldız sahada 1735 dakika kaldı.