Aslan'ı Kerem Aktürkoğlu sırtlıyor

Galatasaray'da sol kanat oyuncularının performansı galibiyetlerde büyük rol oynuyor. Kerem Aktürkoğlu, Zaha'nın takıma katılmasıyla birlikte daha çok 'on numara' pozisyonunda forma giyerek yine üretken olmayı başardı. Geçtiğimiz sezon kanatta görevlendirilen 25 yaşındaki milli oyuncu 10 gol, 14 asistle takımına önemli bir katkı sağlamıştı. Yıldız hücumcu, bu sezon kaçırdığı bazı gollerle eleştirilerin odağı olsa da performansıyla bu tepkilere net bir yanıt verdi. Bu sezon 33 maçta toplam iki bin 548 dakika süre alan Kerem 10 gol, 8 asiste ulaşarak önceki sezonki performansına yaklaştı.

ZAHA DA ÇOK ELEŞTİRİLMİŞTİ

Crystal Palace'tan ayrılarak sezon başında Galatasaray'a imza atan Zaha da Aktürkoğlu gibi dönem dönem eleştirileri oklarının hedefinde yer almıştı. Fakat Fildişili oyuncu, bu tepkilerin yersiz olduğunu sahadaki performansıyla ve verdiği skor katkısıyla gösterdi. Kariyer rekoru 37 karşılaşmada 15 gol, 2 asist olan Zaha, Sarı-Kırmızılı formayı henüz 25 kez sırtına geçirmesine rağmen 9 gol, 4 asiste ulaştı. Mauro Icardi'nin yedek başladığı Trabzonspor mücadelesinde forvette görev alan 31 yaşındaki yıldız oyuncu, attığı 2 golle karşılaşmanın kahramanı olmuştu.

MAURO ICARDI'DE DÜŞÜŞ VAR

Cim-Bom'un golcüsü Icardi'nin performansında ise geçtiğimiz sezona göre düşüş yaşanıyor. Şampiyon olarak bitirilen 2022-23'te tüm kulvarlarda 26 mücadelede forma giyen Arjantinli 23 gol, 8 asistle katkı sağladı. Bu sezon ise 28 karşılaşmada sahaya çıkan Mauro 17 gol, 6 asistte kaldı. Ligde Fenerbahçe ile oynanan mücadelede yüzüne aldığı darbe ile sakatlanarak 3 maçı kaçırdı. Trabzon mücadelesinin 82'nci dakikasında oyuna girdi. Taraftarlar, Icardi'nin bir an önce form tutarak geçtiğimiz sezonki performansını yakalamasını istiyor.