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Asrın Güreşçisi Hamza Yerlika'nın adı okula verildi

Uluslararası Güreş Federasyonları Birliği (FILA) tarafından 'Asrın Güreşçisi' unvanı verilen Türk grekoromen güreşçisi, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya’nın adı memleketi Sivas'ta Tuzlugöl Mahallesi'nde yapımına devam edilen 24 derslikli okula verildi.

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İnşaatı devam eden ve 2019-2020 eğitim öğretim döneminde hizmete girecek olan okul 24 derslikli olacak. Bodrum katıyla birlikte 5 katlı inşa edilen okulda kütüphane, çok amaçlı salon, görsel sanatlar atölyesi, fen laboratuvarı, zümre odaları, rehberlik odası, kantin, erkek-kadın mescidi gibi donatılar yer alacak. Spor alanlarının da bulunacağı okul yaklaşık 8.5 milyona mal olacak.
 
Sivas'ın önemli bir değeri olan Hamza Yerlikaya'nın ismini okula vermekten duydukları memnuniyeti dile getiren Vali Davut Gül,"Uluslararası Güreş Federasyonları Birliği modern güreş tarihinde dünya minderlerinde ilk kez 17 yaşında bir güreşçinin şampiyon olduğunu açıklamış ve Hamza Yerlikaya'yı 'Asrın Güreşçisi' unvanı ile ödüllendirmişti.  Böylesine önemli değerlerin unutulmaması gerekir. Hamza Yerlikaya 'Devlet Üstün Hizmet Madalyası'nın da sahibidir. Milli güreşçimiz aynı zamanda eski Sivas milletvekilimizdir. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Üyeliği, Gençlik ve Spor Bakanlığı Müşavirliği, TBMM'de Milli Eğitim Gençlik ve Spor Komisyonu üyeliği görevlerinde bulunan Yerlikaya halen de Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır. Bu toprakların evladına sahip çıkmak ve adını böylesine güzel bir okula vermekten duyduğum memnuniyeti dile getiriyor, bakan yardımcımız Yerlikaya'ya ilimize verdikleri desteklerden dolayı da teşekkür ediyorum" dedi.

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