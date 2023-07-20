Astan Villa'dan Moussa Diaby için dudak uçuklatan teklif

Gelecek sezon Premier Lig'de iddialı bir kadro kurmak isteyen ve transfer çalışmalarına başlayan Aston Villa gözünü Almanya'ya çevirdi.

50 MİLYON EURO

Sky Sport'un haberine göre Aston Villa bu transfer için Bayer Leverkusen'e net 50 milyon euro ve başarıya dair bonuslar içeren bir teklif yaptı ve Bayer Leverkusen bu teklifi kabul etti. Moussa Diaby'nin gelecek hafta transferi tamamlamak için İngiltere'ye gideceği iddia edildi.

Haberin devamında ise Suudi Arabistan kulübü Al-Nassr'ın da, Fransız oyuncuyu istediği ancak Diaby'nin Aston Villa'yı tercih ettiği söylendi.

172 MAÇA ÇIKTI

Moussa Diaby 2019 yılında transfer olduğu Bayer Leverkusen formasıyla 172 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmlarda 49 gol, 48 asistlik katkı sağladı.