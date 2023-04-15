İSTANBUL 20°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Nisan 2023 Cumartesi / 25 Ramazan 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,3574
  • EURO
    21,3054
  • ALTIN
    1247.12
  • BIST100
    5092.88
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Aston Villa evinde 3 puanı 3 golle aldı
Spor

Aston Villa evinde 3 puanı 3 golle aldı

Aston Villa, İngiltere Premier Lig'in 31. hafta mücadelesinde sahasında konuk ettiği Newcastle United'ı 3-0 mağlup etti.

15 Nisan 2023 Cumartesi 16:47 - Güncelleme:
Aston Villa evinde 3 puanı 3 golle aldı
ABONE OL

Premier Lig'in 31. haftasında Aston Villa, Newcastle United'ı konuk etti.

Villa Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi 3-0 kazandı.

Aston Villa'ya galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Jacob Ramsey ile 64 ve 83. dakikalarda Ollie Watkins kaydetti.

ASTON VILLA, NEWCASTLE UNITED'IN SERİSİNİ BİTİRDİ

Bu sonuçla birlikte Aston Villa üst üste 5. maçını kazanırken Newcastle United'ın 5 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

Galibiyetin ardından Aston Villa puanını 50'ye yükseltti. Newcastle United ise 56 puanda kaldı.

Gelecek hafta Aston Villa, Brentford'a konuk olacak. Newcastle United ise Tottenham'ı ağırlayacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.